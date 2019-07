20.07.2019

2019-07-20 09:45:24

Известный британский музыкант вышел на сцену в футболке с российским гербом

В пятницу вечером, 19 июля, британский музыкант Эд Ширан выступил на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Он посетил Россию в рамках тура в поддержку третьего студийного альбома

Divide.



В конце вечера исполнитель появился на сцене в футболке с российским гербом, чем вызвал восторг у поклонников. Он исполнил хиты Shape Of You и

You Need Me, I Don't Need You, передает .