Двадцатикратный победитель теннисных турниров Большого шлема швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере собирается посетить Мексику. При этом экс-первая ракетка мира намерен провести в ноябре выставочный матч на стадионе Пласа Мексико, крупнейшей в мире арене для корриды.

Двадцатикратный победитель теннисных турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер впервые в карьере собирается посетить Мексику. При этом экс-первая ракетка мира намерен провести в ноябре выставочный матч на стадионе "Пласа Мексико", крупнейшей в мире арене для корриды."Пласа Мексико" вмещает 41,2 тыс. зрителей и если Федерер сумеет заполнить трибуны, то станет обладателем мирового рекорда по числу зрителей на теннисном матче, сообщает Globoesporte.Globo.Сom. Многое будет зависеть от соперника Роджера, который определится позднее.