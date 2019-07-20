Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив
фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.
Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив
фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.
Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловеры
наперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояния
выразилась весьма расплывчато.
"Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Очень
люблю! но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаю
после...", – подписала фотографию певица (орфография и пунктуация оригинала
– Прим. ред).
Пост появился после недавнего концерта Светланы Лободы в
Нижнем Новгороде. На него пришли десятки тысяч человек – по признанию певицы,
она впервые в своей карьере собрала стадион. Лобода удивила поклонников: пересилив свой страх высоты, звезда эффектно
спустилась на сцену в машине.
Концертом довольна – но вот дался он ей,
судя по фото, непросто."Берегите ножки", "Удачи вам и здоровья",
"Берегите себя! Мы не хотим, чтобы вы из-за нас хромали", -
переживают подписчики артистки, они рекомендуют ей различные кремы и мази.
Самый действенный метод лечения предложил "золотой
голос России" Николай Басков. "Надо зацеловать", – написал певец.
Некоторые фанаты смутились, другие радостно поддержали "натурального
блондина". Но тут пришла в
комментарии Лолита Милявская и посоветовала просто помазать
синяк мазью.