Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.

Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложивфотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловерынаперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояниявыразилась весьма расплывчато."Вы спрашиваете меня, люблю ли я свою профессию? Оченьлюблю! но, как стало уже понятно , чем больше зал , тем больше я хромаюпосле...", – подписала фотографию певица (орфография и пунктуация оригинала– Прим. ред).Пост появился после недавнего концерта Светланы Лободы вНижнем Новгороде. На него пришли десятки тысяч человек – по признанию певицы,она впервые в своей карьере собрала стадион. Лобода удивила поклонников: пересилив свой страх высоты, звезда эффектноспустилась на сцену в машине.Концертом довольна – но вот дался он ей,судя по фото, непросто."Берегите ножки", "Удачи вам и здоровья","Берегите себя! Мы не хотим, чтобы вы из-за нас хромали", -переживают подписчики артистки, они рекомендуют ей различные кремы и мази.Самый действенный метод лечения предложил "золотойголос России" Николай Басков. "Надо зацеловать", – написал певец.Некоторые фанаты смутились, другие радостно поддержали "натуральногоблондина". Но тут пришла вкомментарии Лолита Милявская и посоветовала просто помазатьсиняк мазью.