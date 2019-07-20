В чемпионате российской футбольной премьер-лиги может произойти перенос одного из центральных матчей 3-го тура. Казанский Рубин в нем принимает грозненский Ахмат, но встреча может не состояться в столице Татарстана и будет проведена в Нижнем Новгороде.

В чемпионате российской футбольной премьер-лиги может произойти перенос одного из центральных матчей 3-го тура. Казанский "Рубин" в нем принимает грозненский "Ахмат", но встреча может не состояться в столице Татарстана и будет проведена в Нижнем Новгороде.Игра должна пройти 29 июля на "Казань-Арене", но есть по крайней мере две причины, что она будет сыграна на запасном стадионе "Рубина", которым заявлен нижегородский футбольный комплекс. Во-первых, "Казань Арена" в день матча может быть занята под церемонию открытия и закрытия чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills.К тому же, как сообщает издание "Бизнес Online", прежняя лицензия центрального стадиона Казани заканчивается ровно за день до матча, 28 июля, и руководство арены может не успеть получить необходимые документы. Главная сложность в этом вопросе – требования МЧС по пожарной безопасности, которые ужесточились после пожара в торговом центре "Адмирал" в 2015 году.