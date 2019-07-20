Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке. Он указал также, что политику импортозамещения нужно сделать очень избирательной.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион опасается, что торговая война между США и КНР негативно отразится на доступности Библии в Америке и англоязычном мире вообще."Те налоги, которые ввел президент Трамп, ударят не только по китайской экономике, они ударят, в частности, и по христианской миссии, причем не в Китае, а в самих Соединенных Штатах Америки", — сказал он в субботу, 20 июля, в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".По оценке архиерея, меры, предложенные президентом США, отразятся на деле христианского просвещения. Так, они могут привести к том, что Священное Писание очень сильно подорожает, поскольку для его печати необходимо оборудование, которого сейчас в Америке нет. В этой связи он напомнил, что Библия печатается огромными тиражами именно в Китае, в том числе на английском языке. "Поэтому те компании, которые сейчас занимаются изданием и распространением Библии, забили тревогу", — пояснил Иларион.Митрополит также посоветовал правительству РФ, прежде чем запрещать госзакупки импортных препаратов и медицинского оборудования, проконсультироваться с медиками.Он подчеркнул, что для отечественной экономики политика импортозамещения очень важна, однако ее следует сделать "очень избирательной", она не должна приводить к тому, чтобы люди теряли здоровье или даже жизнь.По мнению митрополита Илариона, тема импортозамещения лекарственных средств и медицинской аппаратуры "очень опасна". "Далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы", — пояснил свою точку зрения архиерей.