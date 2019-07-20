Режиссер Глеб Панфилов впервые рассказал о самочувствии супруги. Инна Чурикова попала в больницу после падения во время спектакля.

Режиссер Глеб Панфилов впервые рассказал о самочувствии супруги. Инна Чурикова попала в больницу после падения во время спектакля.Кинорежиссер отметил, что Народная артистка СССР постепенно идет на поправку. Другими подробностями он пока отказался делиться. "Я не берусь комментировать ее состояние. Но она идет на поправку постепенно", – рассказал Глеб Панфилов.Директор театра "Ленком" Марк Варшавер также подтвердил улучшение самочувствия Инны Чуриковой. Врачи не обнаружили у нее ни трещин, ни переломов. "Слава Богу, у нее нет ни трещин, ни переломов кости, только ушибы", – подчеркнул он.Глава театра выразил надежду, что артистка скоро вновь вернется на сцену. "Неделька пройдет, и Инна Михайловна будет в строю. Видимо, ее больничный период скоро завершится", – приводит слова Марка Варшавера ТАСС.Напомним, вечером 18 июля доставили в НИИ имени Склифосовского. Актриса упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться, однако постановку пришлось прервать.Знаменитость провела несколько дней в реанимации, после чего медики перевели ее в отделение лечения острых эндотоксикозов. Сейчас состояние артистки описывается как средней степени тяжести.