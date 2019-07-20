Торжественная церемония принятия Присяги прошла в отделе МВД России по Алтуфьевскому району...

Торжественная церемония принятия Присяги прошла в отделе МВД России по Алтуфьевскому району. Иностранная гражданка обязалась быть верной Российской Федерации. С этого момента, согласно российскому законодательству, она обрела гражданство Российской Федерации.В мероприятии приняли участие начальник ОМВД России по Алтуфьевскому району подполковник полиции Сергей Корябочкин и начальник территориального ОВМ капитан полиции Оксана Мамай.«Быть гражданином России не только почетно, но и ответственно, – отметил Сергей Корябочкин в приветственном слове. – Прошу Вас соблюдать Конституцию нашей страны, государственное законодательство, уважать историю великой России, её культуру и традиции».Оксана Мамай пожелала участнице церемонии быть достойным гражданином нашей страны и с честью нести звание гражданина России.После принятия Присяги гражданина Российской Федерации иностранная гражданка, вступающая в гражданство, сможет получить паспорт.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29