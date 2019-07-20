Народная милиция Донецкой народной республики готова к соблюдению бессрочного перемирия, которое начнет действовать с полуночи 21 июля.

Народная милиция Донецкой народной республики готова к соблюдению бессрочного перемирия. Оно начнет действовать с полуночи 21 июля.Положение о перемирии разослано во все части и подразделения, заявил начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков, которого цитирует Донецкое агентство новостей.По его словам, во время перемирия не будет использоваться оружие, включая снайперское, прекратятся разведывательные операции, тяжелое вооружение не будет размещаться на территории гражданских объектов и населенных пунктов.