Маленькая наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже с раннего возраста следит за лишним весом. Поклонники попросили звездных родителей не забивать голову ребенка такой взрослой темой.

Маленькая наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже с раннего возраста следит за лишним весом. Поклонники попросили звездных родителей не забивать голову ребенка такой "взрослой" темой.Накануне юморист Максим Галкин разместил на странице в Instagram ролик с дочерью Лизой. На записи девочка хвастается, что потеряла несколько калорий после занятия на тренажере."Там тренажер такой классный… Смотри, сколько я сожгла калорий! 11 калорий! Видишь? Даже майка больше стала!", – сказала малышка, указывая живот. Отец остался доволен успехом наследницы.Мнения пользователей разделились. Многие подписчики остались недовольны роликом. По их словам, Максим Галкин и прививают ложные ценности ребенку. "Зачем ребенку пудрить мозги этими калориями? Пусть парятся мама и папа", "Не доводите детей до истощения", – написали возмущенные комментаторы.Другие пользователи, наоборот, пришли в восторг от стараний девочки: "Что за чудо! Уникальный ребенок", "Ангелок", "Лапочка". Некоторые поклонники отметили, что Елизавета Галкина невероятно похожа на родителей: "Папины жесты и мимика", "Красавица, вся в отца".Звездные коллеги также поддержали семью. Телеведущая Лера Кудрявцева назвала девочку "лапушкой", а певица Полина Гагарина призналась, что восхищается успехами девочки. Композитор Игорь Николаев с иронией отметил, что тоже задумался о похудении: "Смотрю видео и непроизвольно втягиваю живот. Пока безуспешно".