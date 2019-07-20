Правоохранители изучают обстоятельства избиения посетителей ресторана в штате Флорида, где полицейский, его сын, и еще один примкнувший к ним единомышленник, напали на чернокожих клиентов. Конфликт запечатлела камера наблюдения, установленная в заведении.

Лейтенант полиции города Блантстауна, расположенного в штате Флорида, его сын, и еще один подозреваемый, стали фигурантами дела об избиении посетителей ресторана, произошедшего в начале июля текущего года в США.Как сообщают местные СМИ, полицейский Тим ​​Партридж, его сын Дакота Партридж и примкнувший к ним Ларри Колсон-младший были арестованы после того, как атаковали чернокожих мужчин и женщину, отдыхавших в том же заведении общепита.Судя по данным предварительного разбирательства, отчасти подтверждаемым кадрами с камеры видеонаблюдения, зачинщиком конфликта стал правоохранитель, после чего к драке подключились остальные участники.После прибытия полиции лейтенант Партридж и его единомышленники сдались без сопротивления.Участники противостояния получили сравнительно легкие травмы.В настоящее время Департамент окружного шерифа проводит уголовное расследование, после чего изучением обстоятельств инцидента займутся по месту работы лейтенанта Партриджа, отстраненного от службы и отправленного в административный отпуск.