В португальском Кашкайше продолжается битва сильнейших яхтсменов планеты на очередном этапе гонок 52 Super Series. Все три дня регаты акватория дарит замечательные гоночные условия, умеренная волна и ветер превышающий 25 узлов делает гонки очень динамичными и азартными.

В португальском Кашкайше продолжается битва сильнейших яхтсменов планеты на очередном этапе гонок 52 Super Series. Все три дня регаты акватория дарит замечательные гоночные условия, умеренная волна и ветер превышающий 25 узлов делает гонки очень динамичными и азартными.Предварительному лидеру регаты, американской Quantum Racing удалось оторваться на 6 очков от преследователей, дальше итальянская Azzurra, которую догоняет с пять очками отставания русский "Броненосец".Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга из-за 7-го прихода в одной из гонок второго гоночного дня откатилась на 4-е место, но на следующий день обе гонки россияне были в бронзе, что позволило команде Владимира Любомирова занять третье место в общем зачете."Мы могли быть и вторыми в одной из гонок сегодняшнего дня, — рассказывает баковый команды "Броненосец" Алексей Кулаков. — Сложный день, верхний знак был установлен ближе к берегу и заходы ветра там были до 50 градусов, и это при силе ветра порядка 25 узлов. Получались резкие усиление, которые необходимо было четко отрабатывать".Впереди еще два гоночных дня, всего на два очка от третьего места отстают немцы на яхте Platoon и на четыре – южноафриканцы из команды Phoenix.