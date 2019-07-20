Мероприятие прошло в рамках акции "Каникулы с общественным советом"

Во Владимирской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Каникулы с общественным советом». Накануне члены общественного совета при МО МВД России «Муромский» совместно с сотрудниками ОГИБДД посетили «Муромский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и детский оздоровительный лагерь «Озерный». Специально для ребят гости подготовили познавательную игру по правилам дорожного движения.Участники проходили несколько этапов, среди которых были такие, как «Говорящие знаки», «Перекресток загадок», «Азбука пешехода», «Самый сообразительный».Мальчишки и девчонки, преодолевая испытания под контролем строгого жюри, демонстрировали свои знания безопасного поведения на дороге. В паузах между этапами ребятам предлагали принять участие в игровых минутках. Мальчишки и девчонки с энтузиазмом давали ответы на загадки, решали ребусы и собирали из отдельных элементов знаки дорожного движения.Сотрудники полиции и общественники проверили, насколько хорошо юные водители знают правила безопасной езды на велосипеде. Несколько ребят продемонстрировали свои навыки. Инспекторы ОГИБДД отметили несколько ошибок, которые допустили ребята при управлении двухколесным транспортом, после чего рассказали, как их не допускать.В завершение игры участники вместе с гостями изготовили памятки на тему «Внимание, дорога!», где отразили важные напоминания о соблюдении правил дорожного движения.Прощаясь, члены общественного совета и полицейские вручили ребятам заранее подготовленные памятки, пожелали провести летние каникулы активно, но всегда помнить о правилах безопасности.