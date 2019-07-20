Украинский министр обороны Степан Полторак отрицает какой-либо инцидент на его встрече с президентом страны Владимиром Зеленским на презентации жилых модулей в министерстве обороны. Видео с его встречи с главой государства, по словам Полторака, истолковали неверно.

Украинский министр обороны Степан Полторак отрицает какой-либо "инцидент" на его встрече с президентом страны Владимиром Зеленским на презентации жилых модулей в министерстве обороны. Видео с его встречи с главой государства, по словам Полторака, истолковали неверно.Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский публично толкнул Полторака во время осмотра экспериментальных модулей для военных. Президент беседовал с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, заместителем главы офиса главы государства Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной, потом резко развернулся и оттолкнул Полторака.Со слов Полторака, написал в "Фейсбуке" украинский журналист Юрий Бутусов, никакого инцидента не произошло. После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака Зеленский подошел к заместителям главы своего аппарата, видимо, желая "что-то им сказать наедине по другой теме".Поэтому, пишет Бутусов, президент повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Со слов Полторака, это было сказано корректно, без чего-то угрожающего, и после нескольких слов встреча якобы пошла дальше по плану.Украинские пользователи "Фейсбука" комментируют видео "отсутствия инцидента" между Зеленским и Полтораком по-разному."Не верить глазам своим становится сложнее и сложнее", — отмечает Оксана Чорна."Я тоже всегда на полметра отпрыгиваю, когда мне говорят "секундочку", — пишет Антон Комаров."Юрий, мы, в отличие от некоторых, еще не ослепли от блистающего клоуна", — возражает пользователь Слава Са."Думаю, конечно, что выглядело это все погрубей, но оснований не публиковать комментарий министра у меня не было", — объясняет сам Юрий Бутусов.