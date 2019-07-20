Если вы пропустили события из мира звезд из-за насыщенных выходных, то не огорчайтесь. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июля 2019 года.

Если вы пропустили события из мира звезд из-за насыщенных выходных, то не огорчайтесь. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июля 2019 года.В Сети появились снимки артиста, сделанные во время недавнего мероприятия. Поклонники пришли в ужас от изменившегося Бориса Моисеева.По словам пользователей, после перенесенного инсульта исполнитель стал выглядеть гораздо хуже. "Что с ним стало? После болезни, что ли? Бедный Моисеев, как же он плохо выглядит... Болезнь никого не щадит!", – написал один из комментаторов.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июля 2019 года, читайте в и специальных .