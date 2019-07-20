Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате мощного взрыва бытового газа в Новой Зеландии. Несколько жилых домов оказались разрушены и повреждены. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

В Сети опубликованы кадры, сделанные на месте ЧП, произошедшего в минувшую пятницу, 19 июля, в новозеландском городе Крайстчерч.По предварительной информации, озвученной СМИ, причиной инцидента стал взрыв бытового газа, разрушивший и повредивший несколько зданий.В результате произошедшего пострадали шесть человек. Степень тяжести полученных ими травм оценивается вплоть до критической.