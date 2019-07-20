Певица Нюша поделилась с поклонниками своей озабоченностью экологическими проблемами. Заодно артистка продемонстрировала постройневшую после родов фигуру, слегка прикрытую бикини из мусора.

Певица Нюша поделилась с поклонниками своей озабоченностьюэкологическими проблемами. Заодно артистка продемонстрировала постройневшуюпосле родов фигуру, слегка прикрытую бикини из мусора.Певица Нюша родила дочку 8 месяцев назад. Артистка ужеуспела восстановить отличную форму. В то же время, исполнительница озаботиласьбудущим своего ребенка – ее приводит в ужас экологическое состояние нашейпланеты.Какой мир мы оставим детям? – задалась вопросом певица Нюша.Сама артистка уже вносит свой вклад в дело борьбы за чистоту океана: бикини, вкотором она позирует перед камерой, сделан из переработанного пластика."Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить опроблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковыхтрубочек и пакетов из супермаркета", – подписала фотографию артистка. Особеннопевицу Нюшу заинтересовали купальники, созданные из переработанного пластика,выловленного в океане – именно такой надет на исполнительнице.Надо признать, что внимание подписчиков привлекла вовсе не довольнопространная лекция об экологии. Пользователи разглядывали фигуру -точнее, ягодицы , оказавшиеся в центре кадра."А я думала тут ягодицы рекламируют", "Азачем попа, где связь)))", "Особенно эта фотография заднего плана подэту тему подходит", – иронизируют поклонники под постом (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред). Некоторые комментаторы признались: они не понимают, какмужчины разрешают своим женам выставлять напоказ такие интимные фотографии.