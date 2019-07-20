Певица Нюша поделилась с поклонниками своей озабоченностью
экологическими проблемами. Заодно артистка продемонстрировала постройневшую
после родов фигуру, слегка прикрытую бикини из мусора.
Певица Нюша поделилась с поклонниками своей озабоченностью
экологическими проблемами. Заодно артистка продемонстрировала постройневшую
после родов фигуру, слегка прикрытую бикини из мусора.
Певица Нюша родила дочку 8 месяцев назад. Артистка уже
успела восстановить отличную форму. В то же время, исполнительница озаботилась
будущим своего ребенка – ее приводит в ужас экологическое состояние нашей
планеты.
Какой мир мы оставим детям? – задалась вопросом певица Нюша.
Сама артистка уже вносит свой вклад в дело борьбы за чистоту океана: бикини, в
котором она позирует перед камерой, сделан из переработанного пластика.
"Сегодня, к сожалению, уже просто необходимо говорить о
проблемах окружающей среды: о сортировке мусора, об отказе от пластиковых
трубочек и пакетов из супермаркета", – подписала фотографию артистка. Особенно
певицу Нюшу заинтересовали купальники, созданные из переработанного пластика,
выловленного в океане – именно такой надет на исполнительнице.
Надо признать, что внимание подписчиков привлекла вовсе не довольно
пространная лекция об экологии. Пользователи разглядывали фигуру -
точнее, ягодицы , оказавшиеся в центре кадра.
"А я думала тут ягодицы рекламируют", "А
зачем попа, где связь)))", "Особенно эта фотография заднего плана под
эту тему подходит", – иронизируют поклонники под постом (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред). Некоторые комментаторы признались: они не понимают, как
мужчины разрешают своим женам выставлять напоказ такие интимные фотографии.