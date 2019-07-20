Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного дня бокса.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного дня бокса. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что праздник продолжил традиции и перенял самые яркие особенности и гостеприимную атмосферу Всероссийского дня бокса. Он собрал много участников и объединил людей разного возраста.Владимир Путин пожелал всем незабываемых впечатлений и выразил уверенность, что праздник послужит дальнейшему развитию этого вида спорта в России, а также вдохновит подрастающее поколение на спортивные достижения и воспитание твёрдости характера.В ближайшие три дня на Красной площади в Москве пройдут открытые тренировки со знаменитыми спортсменами, профессиональные бои, розыгрыши призов, передает телеканал "Россия 24". Кроме этого, планируется новый рекорд по самой массовой тренировке в истории.