Иосиф Пригожин опроверг информацию о сверхдоходах российских звезд. Комментируя информацию Росстата, согласно которой специалисты в сфере культуры и развлечений зарабатывают в среднем 5,8 миллиона рублей ежемесячно, продюсер отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.

Иосиф Пригожин опроверг информацию о сверхдоходах российских звезд. Комментируя информацию Росстата, согласно которой специалисты в сфере культуры и развлечений зарабатывают в среднем 5,8 миллиона рублей ежемесячно, продюсер отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива. К примеру, у "короля российской эстрады" Филиппа Киркорова в коллективе 70 человек. В итоге чистыми артист получает не более 30, а то и 10 процентов гонорара. А им еще нужно на что-то содержать детей. Причем большинство звезд живет в Москве, который продюсер назвал "дорогим городом".В качестве примера Иосиф Пригожин рассказал о последних тратах его жены и подопечной — певицы Валерии. Клип на новую песню и аранжировку обошелся артистке в 3,5 миллиона рублей. Раскрутка и реклама — еще в 1,5 миллиона. Телевизионные съемки — еще 150 тысяч.Также Пригожин обратил внимание на то, что у артистов обычно не бывает стабильного дохода, им приходится рассчитывать лишь на концерты и выступления на корпоративах.Мало того, большинству артистов приходится брать кредиты, чтобы свести концы с концами, сообщил Пригожин.