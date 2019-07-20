Яна Поплавская предвидела бурную реакцию на свое сообщение о
беременности. Актриса все рассчитала – это был ход для увеличения числа
просмотров ее страницы.
Яна Поплавская предвидела бурную реакцию на свое сообщение о
беременности. Актриса все рассчитала – это был ход для увеличения числа
просмотров ее страницы.
Едва ли Яна Поплавская не понимала, какую реакцию вызовет
информация о беременности известной женщины пятидесяти с лишним лет. Тем более,
что наш народ любит посудачить о жизни звезд, отметила ведущий стилист студии
Dajmur Анастасия Николаева.
"Нашим людям только дай повод обсудить чужую личную
жизнь – и осудить, соответственно. Мне кажется, такая реакция людей была
предсказуема, и вряд ли Поплавская не догадывалась об этом.
Неплохой ход для увеличения комментариев и просмотров – по
крайней мере, я вижу это так.
"Все-таки, 50 лет для большинства– не самое лучшее
время для рождения третьего ребенка. Хотя, конечно, бывают исключения", -
заключила Николаева.
Эксперт прокомментировала реакцию Яны Поплавской на
возмущение общественности предполагаемой беременностью актрисы. Напомним,
"Красная шапочка" опубликовала в Instagram фотографию, на которой
запечатлена с большим животом. "Жду девочку", – коротко подписала
снимок актриса.
Пользователи будто с цепи сорвались.52-летней актрисе
напоминали о ее возрасте, утверждали, что ей надо нянчить внуков, а не рожать
своих детей. Некоторые дошли до оскорблений – заявили, что у
старческая деменция, что она родит непонятно кого.
В итоге пояснила, что кадр был сделан во
время съемок. И "беременна" она по сценарию, а не в жизни. Артистку
очень расстроил весь негатив в ее адрес. Поплавская подчеркнула: она рада, что
снимается в правильном и честном фильме – который, если судить по ужасным
комментариям о ее беременности – верно отражает состояние общества. Актриса также заметила, что весь негатив шел от женщин – мужчины ни одного отрицательного отзыва не оставили.