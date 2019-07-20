Яна Поплавская предвидела бурную реакцию на свое сообщение о беременности. Актриса все рассчитала – это был ход для увеличения числа просмотров ее страницы.

Яна Поплавская предвидела бурную реакцию на свое сообщение обеременности. Актриса все рассчитала – это был ход для увеличения числапросмотров ее страницы.Едва ли Яна Поплавская не понимала, какую реакцию вызоветинформация о беременности известной женщины пятидесяти с лишним лет. Тем более,что наш народ любит посудачить о жизни звезд, отметила ведущий стилист студииDajmur Анастасия Николаева."Нашим людям только дай повод обсудить чужую личнуюжизнь – и осудить, соответственно. Мне кажется, такая реакция людей былапредсказуема, и вряд ли Поплавская не догадывалась об этом.Неплохой ход для увеличения комментариев и просмотров – покрайней мере, я вижу это так."Все-таки, 50 лет для большинства– не самое лучшеевремя для рождения третьего ребенка. Хотя, конечно, бывают исключения", -заключила Николаева.Эксперт прокомментировала реакцию Яны Поплавской навозмущение общественности предполагаемой беременностью актрисы. Напомним,"Красная шапочка" опубликовала в Instagram фотографию, на которойзапечатлена с большим животом. "Жду девочку", – коротко подписаласнимок актриса.Пользователи будто с цепи сорвались.52-летней актрисенапоминали о ее возрасте, утверждали, что ей надо нянчить внуков, а не рожатьсвоих детей. Некоторые дошли до оскорблений – заявили, что устарческая деменция, что она родит непонятно кого.В итоге пояснила, что кадр был сделан вовремя съемок. И "беременна" она по сценарию, а не в жизни. Артисткуочень расстроил весь негатив в ее адрес. Поплавская подчеркнула: она рада, чтоснимается в правильном и честном фильме – который, если судить по ужаснымкомментариям о ее беременности – верно отражает состояние общества. Актриса также заметила, что весь негатив шел от женщин – мужчины ни одного отрицательного отзыва не оставили.