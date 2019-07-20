Кейт Миддлтон уже 38-й год, а она, совсем как юные девушки, до сих пор носит 40-й размер одежды. Притом что она – многодетная мать и не располагает большим количеством свободного времени, чтобы позволить себе тренажерный зал.

Кейт Миддлтон уже 38-й год, а она, совсем как юные девушки, до сих пор носит 40-й размер одежды. Притом что она – многодетная мать и не располагает большим количеством свободного времени, чтобы позволить себе тренажерный зал.На Уимблдонский турнир супруга принца Уильяма явилась в темно-зеленом платье с пуговицами и рукавами-фонариками. Наряд подчеркивал идеальную фигуру герцогини.Источник, близкий ко дворцу, рассказал Daily Mail, как Кейт удалось достичь такого результата. Оказалось, Миддлтон ввела в свой плотный график на каждый день одно упражнение – планку."Ей нравится напрягать все мышцы живота. Существует три разновидности планки: основная, боковая и вертикальная, и все три Кейт может удерживать в течение 45 секунд и сделать не менее десяти подходов", – отметил инсайдер.Отметим, месяц назад в СМИ поползли слухи о четвертой беременности Миддлтон. Но выяснилось, что герцогиня Кембриджская просто поправилась, а из-за трех родов мышцы живота ослабли и создалась видимость, что она в положении.Как сообщает , именно эти сплетни мотивировали Кейт привести себя в прежнюю форму. Собственно, для достижения ощутимого результата супруге принца Уильяма понадобилось всего 30 дней.