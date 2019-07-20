Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.Саакашвили отметил, что Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам​​​ и что не хочет, чтобы из-за голосов, которые могут уйти к его партии, партия Зеленского не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство."Поэтому после бурных дискуссий я поддержал такое решение: мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию, — отдать голоса за "Слугу народа", — написал Саакашвили в своем Facebook.Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%, сообщает РИА Новости.Дорогу партии Саакашвили, которой ранее отказали в регистрации, открыли в конце июня.Саакашвили, сбежавший из своей страны из-за уголовного преследования, получил украинское гражданство в 2015 году, после чего занял пост губернатора Одесской области.В 2016 году президент Украины Петр Порошенко уволил его, заявив, что тот не только не выполнил обещаний, но еще более ухудшил экономику области. В 2017 году он лишил Саакашвили украинского гражданства и выслал его в Польшу.28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, и политик на следующий же день приехал на Украину.