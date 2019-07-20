20.07.2019

2019-07-20 12:55:25

Шнуров вернется на Первый канал после скандала

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров вновь появится на шоу "Голос". Об этом исполнитель сообщил во время пресс-конференции на фестивале "Нашествие".



Артист уже участвовал в седьмом сезоне популярного телепроекта. Тогда Сергей Шнуров запомнился зрителям как язвительный критик, которые не боится говорить правду в лицо.



Как передает "ВокругТВ", во время съемок шоу вокалист "Ленинграда" сильно поссорился с одним из членов жюри. В интервью "Вечернему Урганту" исполнитель Баста назвал Сергея Шнурова "непрофессионалом".



Рок-музыкант ответил ему в стихотворной форме. "На прекрасную программу / Вдруг позвали парася. / Плюхнулся и сразу, – "Ну ка!" / Стал свои права качать. / Пыжился и что-то хрюкал / Морда просит кирпича", – написал в Instagram певец.