Небольшая спасательная операция развернулась во время форсирования Керченского пролива, где в ходе акции Керченский десант. Дорога мужества, заглохла одна из бронемашин. Экипаж катера, сопровождавшего участников мероприятия, оперативно пришел на помощь аварийной БРДМ.

В субботу, 20 июля, сотрудники спасательных служб пришли на помощь экипажу одной из бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ), принимавших участие в акции "Керченский десант. "Дорога мужества", которая проходит уже в третий раз.Как сообщают местные СМИ, во время форсирования водной преграды в двигатель бронемашины попала вода, после чего он заглох.Один из катеров, сопровождавший участников мероприятия, взял БРДМ на буксир, после чего благополучно доставил ее на сушу. В результате инцидента никто не пострадал.