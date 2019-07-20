Связь с россиянами, находящимися на борту задержанного в Иране танкера, пока не удается установить. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Иранской республике Андрей Ганенко.

Связь с россиянами, находящимися на борту задержанного в Иране танкера, пока не удается установить. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в Иранской республике Андрей Ганенко. Комментируя ситуацию с задержанием судна с тремя россиянами в составе экипажа, дипломат отметил, что посольство находится в постоянном контакте с иранскими властями, сообщает РИА Новости.Танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в пятницу. Судно принадлежит шведской компании Stena Bulk. Среди 23 членов экипажа задержанного танкера находятся трое россиян.Ранее власти Ирана заявили, что задержание танкера Stena Impero стало ответом на инцидент с рыболовецким судном, сообщает агентство IRNA. По словам генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, танкер Stena Impero допустил столкновение с рыболовецкими судами в Ормузском проливе, хотя те подавали предупредительные сигналы. После того, как в этом ведомстве получили с судов сигналы бедствия и сообщения о столкновении, танкер был задержан и сопровожден иранскими военными в порт Бендер-Аббас для проверки. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Тегерана в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил. Bменно Иран гарантирует безопасность Персидского залива и Ормузского пролива, написал Зариф в Twitter.