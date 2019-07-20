В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу сошли с рельсов почти два десятка вагонов грузового поезда. Пассажирские поезда задерживаются или отменены.

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в субботу сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Инцидент произошел на перегоне Собь — Харп. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем. Сошли с рельсов 19 вагонов. Из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда № 209 Лабытнанги — Москва и № 22 Москва — Лабытнанги. Задержка составит примерно 10 часов. Также пришлось отменить поезд от Воркуты до Лабытнанги.Причина инцидента выясняется. Сейчас на месте работают два аварийно-восстановительных поезда из Инты и Воркуты. По предварительным данным, никто не пострадал.Ранее из-за ДТП с самосвалом под Лесосибирском сошли с рельсов несколько цистерн с бензином.