Американский президент Дональд Трамп не уверен в целесообразности новой лунной программы США. По его мнению, было бы правильнее сразу лететь на Марс, не возвращаясь туда, где американцы побывали еще полвека назад.

Американский президент Дональд Трамп не уверен в целесообразности новой лунной программы США. По его мнению, было бы правильнее сразу лететь на Марс, не возвращаясь туда, где американцы побывали еще полвека назад.Свое мнение Трамп высказал на встрече в Овальном кабинете Белого дома по случаю 50-й годовщины первой высадки человека на Луну. На ней присутствовали глава НАСА Джим Брайденстайн, участники исторического полета на Луну 1969 года Майкл Коллинз и Эдвин (Базз) Олдрин, а также родственники астронавта Нила Армстронга — первого человека, ступившего на лунную поверхность.Возможность долететь сразу на Марс без высадки на Луну подтвердил в ответ на вопрос Трампа астронавт Майкл Коллинз. "Сразу на Марс", — ответил он. Глава НАСА Джим Брайденстайн, в свою очередь, рассказал, что Луну планируется использовать как испытательный полигон, чтобы научиться жить и работать в условиях, отличных от земных, а затем и как стартовую площадку для полета на Марс и другие планеты. На орбите луны планируется создать космическую станцию под названием Gateway, с которой, как предполагается, и предстоит стартовать будущей американской экспедиции на Марс.При этом пилот лунного модуля "Аполлон-11" Базз Олдрин на встрече с Трампом заявил, что разочарован нынешним состоянием космической программы США. У американцев сейчас есть "лучшая в мире ракета и лучший космический корабль, но они не могут выйти на орбиту", посетовал Олдрин. "Мы работаем над этим", — заверил собравшихся глава НАСА.На днях в Роскосмосе сообщили, что Россия и Китай наметили план по созданию совместной научной станции на Луне. Сообщение на сайте госкорпорации появилось после итогов 20-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области космоса между Россией и Китаем. В заседании принял участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а КНР представлял руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь. В 2022-2023 годах Китай планирует ввести в постоянную эксплуатацию действующую пилотируемую космическую станцию, построенную совместно с Россией.