Отравившаяся наркотиками на Ибице (Балеарский архипелаг, Испания) маленькая девочка чувствует себя лучше, теперь ее состояние оценивается как тяжелое.

Отравившаяся наркотиками на Ибице (Балеарский архипелаг, Испания) маленькая девочка чувствует себя лучше, теперь ее состояние оценивается как тяжелое.Вероятно, трехлетняя малышка нашла наркотик (выяснилось, что это экстази) в детском парке и съела его. В критическом состоянии девочку доставили в больницу города Пальмы.Российское посольство в Испании держит ситуацию на контроле. Никакие официальных заявлений от родителей ребенка не поступало, передает ТАСС.