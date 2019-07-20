Из-за ремонта транспорт пойдет в объезд

Из-за ремонта транспорт пойдет в объездВ субботу, 20 июля, в Костроме было закрыто для транспорта движение по улице Князева на участке от улицы Шагова до проспекта Мира, сообщает городская администрация.Причина – ремонт магистральных тепловых сетей.В период проведения работ автобусы маршрута № 49 «Улица Рябиновая – Посёлок Волжский» в направлении от остановочного пункта «Улица Рябиновая» будут следовать по улице Ивана Сусанина – проспекту Мира – улице Князева, далее – по своему маршруту.Ремонт сетей планируют завершить к 10 августа. После – приступить к восстановлению дорожного покрытия. Срок выполнения этих работ – 31 октября.