А стимулирующих выплат станет меньше

А стимулирующих выплат станет меньшеС 1 августа на 10 процентов будут увеличены оклады медицинских работников Владимирской области. Об этом сообщает официальный портал региональной администрации.По официальной информации, сейчас доля окладов в общем объеме заработной платы у медиков составляет от 32 до 40 процентов у разных специалистов. Остальная часть – стимулирующие выплаты.В будущем медработникам хотят увеличить окладную часть до 55-60 процентов, и при этом снизить стимулирующую долю.«Увеличение окладов медработников планируется произвести в рамках утверждённого фонда оплаты труда на 2019 год», - говорится в официальном сообщении.