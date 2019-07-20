Спортсмены сборной России по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в произвольной программе среди смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу. Это второе золото нашего дуэта.

Спортсмены сборной России по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в произвольной программе среди смешанных пар на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу. Это второе золото нашего дуэта.Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее Гурбанбердыева и Мальцев были сильнейшими в технической программе. На сей раз наша пара также показала лучший результат среди всех участников — 92,9667 балла. Вторыми стали итальянцы Джорджио Минисини и Манила Фламини, третьими японцы Атсуши Абэ и Юми Адачи.