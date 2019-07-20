Пострадали шесть жителей региона

Пострадали шесть жителей регионаШесть обращений в полицию зарегистрировано за два дня костромскими правоохранителями от людей, которых обманули мошенники. В общей сложности пострадавшие лишились почти одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области.Трое потерпевших воспользовались услугами интернет-сайта с частными объявлениями. Молодой мужчина пытался сдать жилье в аренду, женщина – продать мебель, предприниматель – купить блок-контейнеры. Все они в результате лишились собственных средств, потому что сообщили мошенникам личные данные банковских карт.Еще в числе пострадавших оказался мужчина, пытавшийся оформить кредит с помощью сомнительного посредника. Несколько человек купились на ложные сообщения с просьбой помочь деньгами со взломанных аккаунтов своих друзей.Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас по всем этим факта проводится проверка.