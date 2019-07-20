При досмотре личного автомобиля «Киа» под обшивкой в багажнике обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось 148 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленограду задержан 40-летний ранее судимый москвич, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства – метадона.В результате отработки оперативной информации сотрудниками полиции в 15 микрорайоне Зеленограда задержали 40-летнего мужчину, у которого при досмотре личного автомобиля «Киа» под обшивкой в багажнике обнаружен и изъят полимерный пакет, в котором находилось 148 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – метадоном, общей массой около 100 граммов.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО