Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook обрушился с критикой на указ президента Владимира Зеленского по итогам совещания по дорожной инфраструктуре.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook обрушился с критикой на указ президента Владимира Зеленского по итогам совещания по дорожной инфраструктуре. Зеленский приказал починить 24 тысячи километров основных трасс за 150 миллиардов гривен (5,8 миллиарда долларов).Омелян уверен, что выделенная сумма втрое ниже необходимой, из-за чего подрядчика на работы найти будет невозможно."Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!" — возмутился министр.Незадолго до этого Омелян написал о своем негодовании по поводу общения Зеленского с интернет-активистами на русском языке.