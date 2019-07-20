Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Отчеты по ходу следствия от генерального прокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова, главы Национальной полиции Сергея Князева, а также и. о. председателя СБУ Ивана Баканова президент ждет 23 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На своей странице в Facebook Зеленский написал, что вопросов в расследовании этого громкого убийства пока больше, чем ответов, хотя предыдущий президент назвал наказание убийц журналиста делом чести. Отчеты по ходу следствия от генерального прокурора Юрия Луценко, главы МВД Арсена Авакова, главы Национальной полиции Сергея Князева, а также и. о. председателя СБУ Ивана Баканова президент ждет 23 июля.Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти завершить расследование убийства журналиста и добиться наказания виновных. Он считает, что безнаказанность за такие преступления порождает дальнейшее насилие.Тележурналист и радиоведущий Павел Шеремет был убит три года назад, 20 июля 2016 года, в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие рассматривает несколько версий: профессиональная деятельность, убийство по ошибке, критические публикации и личные конфликты. Через год большинство материалов по следствию были засекречены. Обвинения до сих пор никому не предъявлены.