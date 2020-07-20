20.07.2020

2020-07-20 09:20:04

46 лет назад состоялся первый концерт владимирской «Руси»

Этот день в истории. 20 июля 1974 года состоялся первый концерт вокально-хореографического ансамбля "Русь". Впервые артистов тогда встречал клуб совхоза "Ленинский путь" в Собинском районе.

Вообще "Русь" и ведет свою историю с 1974 года. Первым художественным руководителем ансамбля и его создателем был Яков Хохлов- заслуженный артист России. А уже с 1986 года его сменил Михаил Фирсов., который руководил коллективом 20 лет. После его смерти, ансамблю было присвоено его имя. Коллектив "Русь" давно стал визитной карточкой региона и уже 15 лет носит статус ОСОБО ценного объекта культурного достояния Владимирской области.

20 июля - день рождения скульптора-медальера Николая Слинькова. Художник родился в Кисловодске в 1939 году, а после окончания Московской "Строгановки" навсегда остался во Владимире. Николай Васильевич создавал медали из различных металлов. И множество из них посвящены знаменитым историческим личностям Тициану, Врубелю, Максиму Горькому, Юкину, Инессе Арманд, Михаилу Лазареву. Особой популярностью пользовалась серия медалей "Космос".