16 ДТП и 28 раненых. Такую статистику по ДТП на дорогах области приводят в региональной Госавтоинспекции. В воскресенье около 4 часов вечера, в аварии на 14 километре автодороги Муром – М7

16 ДТП и 28 раненых. Такую статистику по ДТП на дорогах области приводят в региональной Госавтоинспекции. В воскресенье около 4 часов вечера, в аварии на 14 километре автодороги Муром – М7 «Волга» пострадали четверо, в том числе двое детей. По предварительной информации, машина «Рено» опрокинулась в кювет. За рулём был водитель 46-го года рождения. Андрей