Мир готовится к приходу второй волны коронавируса. Чего стоит ожидать от новой вспышки инфекции, рассказал итальянский иммунолог Марио Клеричи.

Мир готовится к приходу второй волны коронавируса. Чего стоит ожидать от новой вспышки инфекции, рассказал итальянский иммунолог Марио Клеричи.По словам специалиста, новая волна заболевания будет менее агрессивной. Это связано с тем, что за летние месяцы вирус ослабнет из-за ультрафиолетового излучения. "Солнечные лучи приводят к инактивации вируса", – подчеркнул Клеричи.К такому выводу иммунолог пришел в ходе масштабного исследования. Его коллеги поместили COVID-19 в капли воды и подвергли его электромагнитному излучению. Выяснилось, что даже в небольших дозах ультрафиолет способен уничтожать вирус.Также специалист отметил, что сегодня врачи и пациенты знают много об инфекции и понимают, как нужно действовать в экстренной ситуации. Это поможет одержать скорую победу в борьбе со второй волной заболевания.заразились 14 миллионов человек. Первое место по числу инфицированных занимают США. Там выявили 3 миллиона случаев. Далее следуют Бразилия и Индия с 2 миллионом и 1 миллионом пациентов соответственно.10 Июн 2020 в 12:07 PDTЭпидемиологическая обстановка в России улучшается с каждым днем. За последние сутки . Всего заболели 777 тысяч человек, вылечились553 тысячи пациентов.