В личном блоге Ренаты Литвиновой в Инстаграм крайне редко появляются кадры с ее 18-летней дочерью. Накануне актриса решила прервать долгое молчание и опубликовала фотографию Ульяны в компании кучерявого молодого человека.

В личном блоге Ренаты Литвиновой в "Инстаграм" крайне редко появляются кадры с ее 18-летней дочерью. Накануне актриса решила прервать долгое молчание и опубликовала фотографию Ульяны в компании кучерявого молодого человека.Сейчас дочь Ренаты Литвиновой находится в Бельгии. Ульяна Добровская оказалась в другой стране не просто так. Девушка изучает историю моды в Королевской академии изящных искусств.Ранее наследница Литвиновой обучалась в нормандском пансионе и только мечтала о профессии, связанной с модой. Параллельно Ульяна изучала актерское мастерство в Hurtwood House в графстве Суррей и пробовалась в эпизодических ролях.18-летняя копия Ренаты Литвиновой успела сняться в российских кинолентах и была замечена бельгийскими режиссерами. Девочка с трех лет является частым гостем съемочных площадок. Неудивительно, ведь Рената с раннего детства пыталась привить дочери любовь к искусству.19 Июл 2020 в 12:51 PDTЖизнь Ульяны наполнена красками. Девушка не только познает историю модной индустрии, но и выстраивает отношения с молодым человеком. Благодаря Ренате Литвиновой многочисленная аудитория "познакомилась" с новым ухажером наследницы режиссера."Уля и Федя – русские в Антверпене", – лаконично подписала кадр актриса.Поклонники Литвиновой отметили, что Ульяна сильно напоминает свою маму в молодости. Нашлись и те, кто перепутал родственниц и предположил, что Рената показала своего экстравагантного ухажера.