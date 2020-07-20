Известная певица Лолита Милявская произвела фурор на международном музыкальном фестивале. Знаменитость поразила коллег и поклонников изменившейся фигурой.

Известная певица Лолита Милявская произвела фурор на международном музыкальном фестивале. Знаменитость поразила коллег и поклонников изменившейся фигурой.Несколько дней назад артистка вместе со своей командой прибыла в Белоруссию, чтобы принять участие в закрытии "Славянского базара". Лолита Милявская исполнила на сцене свои самые популярные песни.Для выступления звезда примерила яркий топ, спортивные штаны и черные кроссовки. Журналисты отметили, что карантин пошел певице на пользу. По их мнению, Лолита сбросила около десяти килограммов.Поклонники также обратили внимание на новую прическу певицы. Сразу после отмены самоизоляции артистка побывала у парикмахера. Знаменитость предпочла пышным локонам каре.Поклонники уверены, что на такие перемены Лолита Милявская решилась благодаря новому возлюбленному. В недавнем интервью артистка поведала, что. Мужчина занимает высокий пост.14 Ноя 2018 в 1:55 PSTПевица призналась, что пока не готова переезжать к ухажеру. Она не хочет брать на себя какие-либо обязательства по устройству быта. желает пока пожить для себя. "Мы просто устраиваем посиделки друг у друга", – сказала она.