При обследовании жилого помещения были обнаружены два самодельных парника с вентиляцией и 9 горшков с наркосодержащими растениями, а также две стеклянные банки с веществом растительного происхождения...

«Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – каннабис (марихуана)», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате отработки оперативной информации в квартире на Талдомской улице полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. При обследовании жилого помещения были обнаружены два самодельных парника с вентиляцией и 9 горшков с растениями, которые согласно исследованию являются наркосодержащими растениями – конопля.В ходе осмотра также были обнаружены две стеклянные банки с веществом растительного происхождения, общей массой более 36 граммов. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое является наркотическим средством – каннабисом (марихауна).В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.9. КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» и 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».Также установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29