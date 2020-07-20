В регион пришла непогода. Главное управление МЧС по Владимирской области предупреждает жителей о ненастье. В понедельник до конца дня в регионе сохранится гроза с дождём. Ветер усилится до

В регион пришла непогода. Главное управление МЧС по Владимирской области предупреждает жителей о ненастье. В понедельник до конца дня в регионе сохранится гроза с дождём. Ветер усилится до 15-17 м/c. В такую погоду нередко срываются слабоукреплённые конструкции, возможно падение деревьев, нарушение работы ливнёвок и подтопление низких участков местности. Граждан просят по возможности не выходить на