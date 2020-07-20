Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предварительное следствие окончено и материалы уголовного дела направлены в надзорный орган, который утвердил обвинительное заключение...

Как сообщалось ранее, 8 июня на Смоленской площади столицы, в районе дома № 3, водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». В результате ДТП гражданин, управлявший «Ладой», был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении предполагаемого виновника ДТП избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В ходе расследования организован и выполнен комплекс следственных действий, назначены и проведены все необходимые экспертизы для детального и объективного исследования всех обстоятельств дела.Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предварительное следствие окончено и материалы уголовного дела направлены в надзорный орган, который утвердил обвинительное заключение.Дело передается в суд для рассмотрения по существу.