Мужчина оформлял кредиты на паспорта, ранее утерянные гражданами. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей...

Полицейские ОМВД по району Котловка г. Москвы задержали приезжего за мошенничество в сфере кредитования.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из коммерческих банков. Он рассказал, что на протяжении некоторого времени в их учреждение для оформления кредита предоставляются ложные сведения из одной и той же торговой точки.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД по району Котловка на улице Дмитрия Ульянова по месту фактического проживания был задержан 39-летний мужчина, который работал в компании, специализирующейся по продаже средств связи, а также предоставляющей населению услуги кредитования. Как выяснилось, мужчина оформлял кредиты на паспорта, ранее утерянные гражданами. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей.С целью установления неизвестного лица, поставляющего паспорта, в настоящее время ведется дополнительное расследование.Следственным отделом ОМВД России по району Котловка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56