Злоумышленник найденной банковской картой оплатил покупки в магазине бесконтактным способом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.В территориальный отдел полиции обратилась 84-летняя местная жительница. Со слов заявительницы, вернувшись из продуктового магазина, она обнаружила пропажу банковской карты. Пожилая женщина сразу же обратилась в отделение банка, где выяснилось, что с ее карты произошло списание денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого – 27-летнего приезжего из другого региона России.Установлено, что подозреваемый нашел банковскую карту в магазине, где ее случайно забыла пенсионерка. Злоумышленник, воспользовавшись данной картой, оплатил покупки в магазине бесконтактным способом.По данному факту отделением дознанием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93