Вынос мусора для этих людей превратился в испытание. Жители одного из домов на улице Верхняя Дуброва недовольны состоянием дороги возле мусорного бака. Вместо асфальта – здесь яма,

Вынос мусора для этих людей превратился в испытание. Жители одного из домов на улице Верхняя Дуброва недовольны состоянием дороги возле мусорного бака. Вместо асфальта – здесь яма, заполненная водой. Среди тех, кто не может пробраться к контейнеру, – и Владимир Папонов. После перенесенной операции на позвоночнике, у него появились проблемы с ногами. Теперь в его