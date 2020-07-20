Во время встречи с работниками судостроительного завода Залив в Крыму президент России Владимир Путин рассказал о судьбе акции Бессмертный полк в 2020 году. Российский лидер заметил, что шествие все же придется перенести на следующий год.

Во время встречи с работниками судостроительного завода "Залив" в Крыму президент России Владимир Путин рассказал о судьбе акции "Бессмертный полк" в 2020 году. Российский лидер заметил, что шествие все же придется перенести на следующий год.День Победы в 2020 году прошел не в привычном традиционном формате, когда по Красной площади проходит пышный парад, а дополняет его народное шествие "Бессмертного полка". 9 мая из-за угрозы коронавируса пришлось ограничиться лишь пролетом авиации над городом.Полноценный парад в 2020 году состоялся 24 июня, в тот самый день, когда Парад Победы состоялся 1945 году. Ожидалось, что ближе к концу лета, 26 июля, пройдет и "Бессмертный полк". Однако этим планам не суждено было сбыться."Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", – цитирует "" Владимира Путина. Об этом он рассказал во время своего выступления перед работниками завода "Залив" в Крыму.Напомним, акция "Бессмертный полк" проводится во всех уголках России и за ее пределами. Каждый год в День Победы люди вспоминают своих героических предков, которые погибли во время Великой Отечественной войны или ушли из жизни после нее, однако память о них живет до сих пор.Эпидемия коронавируса в России внесла коррективы в планы организаторов акции в 2020 году. Непосредственно 9 мая было проведено шествие в формате онлайн. В традиционном виде марш хотели повторить позже, когда вирус начнет отступать.