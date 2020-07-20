Российский президент Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Кроме того, главнокомандующий назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева ..

Российский президент Владимир Путин отправил в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Кроме того, главнокомандующий назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств, а также причастности к деятельности ОПГ.