Мирослава Карпович, которой приписывают роман с разведенным Павлом Прилучным, востребована в театре. Журналисты выяснили, сколько актриса получает за свой талант.

Мирослава Карпович, которой приписывают роман с разведенным Павлом Прилучным, востребована в театре. Журналисты выяснили, сколько актриса получает за свой талант.Несмотря на долгое отсутствие ролей в кино, артистка хорошо зарабатывает. Девушка ездит на гастроли с театральными постановками. За один выход на сцену она получает от 150 до 300 тысяч рублей.Кроме того, Мирослава Карпович зарабатывает на рекламных контрактах и озвучивании мультфильмов. К слову, артистка приобрела квартиру в Москве еще в конце 2000-х, во времена съемок сериала "Папины дочки".Некоторые считают, что инициатором романа с Павлом Прилучным была именно Мирослава Карпович. Якобы он для нее – выгодная партия. Однако, судя по всему, гонорары звезды вполне могут быть сопоставимы с доходами актера.20 Дек 2018 в 11:59 PSTПо слухам, соседи заметили молодую артистку в его загородном доме. Они уточнили, что девушка быстро освоилась там. Знаменитости комментариев по поводу своих отношений не дают.Напомним, что Мирославу Карпович с артистом и его детьми, которых родила Агата Муцениеце. Судя по появившимся в интернете кадрам, актриса отлично ладила с дочерью и сыном спутника.