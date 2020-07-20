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В больницу Эр-Рияда попал 84-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Монарху предстоит пройти обследование из-за воспаления желчного пузыря.

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