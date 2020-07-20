В больницу Эр-Рияда попал 84-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Монарху предстоит пройти обследование из-за воспаления желчного ..
<a href="https://33live.ru/novosti/20-07-2020-v-bolnicu-popal-korol-saudovskoj-aravii.html" target="_blank">В больницу попал король Саудовской Аравии</a> - В больницу Эр-Рияда попал 84-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Монарху предстоит пройти обследование из-за воспаления желчного ..
[url=https://33live.ru/novosti/20-07-2020-v-bolnicu-popal-korol-saudovskoj-aravii.html]В больницу попал король Саудовской Аравии[/url] - В больницу Эр-Рияда попал 84-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, передает Монарху предстоит пройти обследование из-за воспаления желчного ..