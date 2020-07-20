Мужчина неправомерно завладел транспортным средством своего знакомого.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении 36-летнего ранее судимого жителя Республики Мордовия.Вечером 9 июля текущего года в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у городского пляжа на берегу реки Пекша в городе Кольчугино. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ-21061 совершил наезд на ворота, ведущие на пляж.В ходе проверки полицейские установили, что гражданин, находившийся за рулем, не имеет права управления транспортными средствами и не является собственником данного автомобиля. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Автовладелец, с которым связались сотрудники полиции, пояснил, что задержанный является его знакомым, но в пользование автомобиль он ему не предоставлял. Подозреваемый завладел ключами и поехал кататься, пока приятель находился в магазине.В отношении фигуранта также был составлен протокол за совершение административного правонарушения по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.